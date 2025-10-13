Hakan Tosun'a ne oldu? Avukatı karanlıkta kalanları açıkladı

Çevre ve ekoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Tosun'un davası, kimliği belirsiz bir kişi olarak hastaneye kaldırılması ve saldırıdan önce hakkında bir tutuklama kararı olduğunun ortaya çıkması gibi bir dizi belirsizliği barındırıyor.

KAYBOLMASINDAN HASTANEDE BULUNMASINA UZANAN SÜREÇ

Hakan Tosun'un avukatı Hakan Bozyurt'un Kısa Dalga'ya verdiği bilgilere göre, normalde Sarıyer'de yaşayan Tosun, 10 Ekim'de Esenyurt'taki annesini arayarak ziyarete geleceğini bildirdi ancak bu ziyaret hiç gerçekleşmedi. Ulaşamayan ailesi, endişelenerek kayıp başvurusunda bulundu.

Sürecin devamında, 11 Ekim gecesi saat 00:30 sularında Esenyurt'ta bir kişinin yerde yattığına dair emniyete iki ayrı ihbar yapıldı. Olay yerine gelen ambulans, üzerinde kimlik bulunmayan yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürdü. Kimliği tespit edilemeyen yaralının hastaneye getirilişi, gece 02:50'de hastane polisi tarafından "adli olay" olarak kayıtlara geçirildi.

KİMLİK TESPİTİ 27 SAAT SÜRDÜ

Hastaneye getirildikten sonra kimlik tespiti için 27 saat boyunca herhangi bir işlem yapılmadığı, bu nedenle ailesine haber verilemediği belirtildi. Ailesi ve avukatları, daha sonra kendilerine ulaşan bir haber üzerine hastaneye giderek kimliği belirsiz kişinin Hakan Tosun olduğunu teşhis etti.

SORUŞTURMADA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, İFADELERDE ÇELİŞKİLER VAR

Hakan Tosun'a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, biri 18 yaşında olan iki şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde, Tosun'un alkollü olduğunu, kamusal alanda uygunsuz davrandığını ve kendilerine hakaret ettiğini iddia ettikleri öğrenildi. Ancak şüphelilerin, olay yerine hangi araçla geldikleri konusunda birbiriyle çelişkili beyanlarda bulundukları kaydedildi. Avukat Bozyurt'a göre, şüphelilerin ifadeleri, olayın kamuoyuna yansımasından sonra alındı.

SALDIRIDAN ÖNCE HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayı araştırmak için karakola giden avukatlar, müvekkilleri Hakan Tosun hakkında, hastaneye kaldırılmasından önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir "kasten yaralama" soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildiğini öğrendi. Dosyayı incelemesine tam olarak izin verilmeyen avukat, görebildiği kadarıyla dosyada iki görgü tanığı olduğunu belirtti. Avukat Bozyurt, bu tanıkların saldırı nedeniyle tutuklanan iki şüpheliyi tanıdığını ve bir kurgu oluşturulmaya çalışıldığı yönünde şüpheleri olduğunu aktardı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Avukat Hakan Bozyurt, doktorlardan aldığı bilgiye göre, Hakan Tosun'un gözünde ve boynunda darp izleri bulunduğunu ve aldığı darbeler nedeniyle beyninde hasar oluştuğunu ifade etti. Bilinci kapalı olan Tosun'un yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, doktorların sağlık durumu hakkında olumlu bir tablo çizmediği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.