Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde darp edilerek yol kenarına atılan gazeteci Hakan Tosun'un yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Tosun'a saldırıyla ilgili 2 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

10 Ekimden beri kendisinden haber alınamayan ancak dün Esenyurt ilçesinde darp edilmiş ve cüzdanı alınmış şekilde yol kenarına atılan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un Çam Sakura Devlet Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Tosun'un Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına giderken darp edildiği, başından yara almış şekilde yol kenarına atıldığı, hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi. Tosun’un arkadaşları ve ailesi bugün destek için Çam Sakura Devlet Hastanesi’nin önünde bir araya geldi.

SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI | TOSUN'UN DURUMU KRİTİK

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Hakan Bozyurt, Tosun'a gerçekleştirilen saldırının failleri olarak değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını 'şifahen' öğrendiklerini açıkladı.

  • Durumu kritik. Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen öğrendik. Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenilmekte"

Bozyurt, Hakan Tosun'un yalnız olmadığını ve olayın da takipçisi olacaklarını ifade etti:

Bu konuda taleplerimizi ileteceğiz. Tüm görgü tanıkları ve deliller çok kıymetli. Bunların bizlere ve dosyaya ulaştırılması çok önemli. Arkadaşları dostları olarak 'Hakan Tosun yalnız değildir' diyoruz. Hep beraber bu olayın takipçisi olacağız"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

