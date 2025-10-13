Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

10 Ekimden beri kendisinden haber alınamayan ancak dün Esenyurt ilçesinde darp edilmiş ve cüzdanı alınmış şekilde yol kenarına atılan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un Çam Sakura Devlet Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Tosun'un Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına giderken darp edildiği, başından yara almış şekilde yol kenarına atıldığı, hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi. Tosun’un arkadaşları ve ailesi bugün destek için Çam Sakura Devlet Hastanesi’nin önünde bir araya geldi.

Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda: Ailesinden açıklama

SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI | TOSUN'UN DURUMU KRİTİK

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Hakan Bozyurt, Tosun'a gerçekleştirilen saldırının failleri olarak değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını 'şifahen' öğrendiklerini açıkladı.

Durumu kritik. Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen öğrendik. Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenilmekte"

Bozyurt, Hakan Tosun'un yalnız olmadığını ve olayın da takipçisi olacaklarını ifade etti: