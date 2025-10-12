Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda: Ailesinden açıklama

Günlerce kayıp olduğu sanılan ancak uğradığı saldırı sonucu yoğun bakımda olduğu öğrenilen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un Çam Sakura Devlet Hastanesi’deki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Tosun'un Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına giderken darp edildiği, başından yara almış şekilde yol kenarına atıldığı öğrenildi. Tosun’un arkadaşları ve ailesi bugün destek için Çam Sakura Devlet Hastanesi’nin önünde bir araya geldi.

"NEDEN BİZ KAYIP BAŞVURUSU BULUNDUKTAN 8 SAAT SONRA HABERİ GELDİ?"

Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, ağabeyinin, toplu taşıma kullandığı bir yolda, evinin yoluna giderken kaybolduğunu, kayıp başvurusunda bulunduklarını, hastane kayıtlarında ismine ulaşamadıklarını söyledi.

Öznur Tosun, "Sonra gecenin dördünde bir telefon geldi ve Hakan Tosun hastanede... Neyle karşılaşacağımızı bilemeden çıktık geldik. Geldik ama yine yok. Hiçbir hastanede polis yok. Polis beni arıyor. Ben polisin vermiş olduğu direktifle hastaneye geliyorum ama karşımda polisle güvenlik konuşuyor ve biz onu ikna etmeye çalışıyoruz, hastamız nerede? Şunu söylüyorum; yaşıyor mu onu söyleyin. Peki neden Hakan Tosun’a biz kayıtlarda ulaşamadık? Neden Hakan Tosun, biz kayıp başvurusu bulunduktan 8 saat sonra haberi geldi? Nereden Hakan Tosun olduğunu tespit ettiler? Çünkü biz kayıp başvurusunda bulunduğumuzda parmak izi almayı akıl edebildiler. Neden kendimizi sorumlu bulduğumuz, yolda yürümek istediğimiz, güvenle evimize gitmek istediğimiz insanlar, bunun sorumluluğunu almıyor?” diye konuştu.

"BEN BUNUN KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Tosun, ağabeyine kasten öldürmek için saldırıldığını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"İlk önce gasp edildiği düşünülerek geldiği sanıldı ama doktorundan en son aldığım bilgiye göre vücudunun hiçbir yerinde darbesinin olmadığını sadece yüzünde ve ensesinden darbe aldığı ve beyin fonksiyonlarının şu an aktif olmadığını öğrendik. Gasp etmek isteyen bir insan bu şekilde mi davranır bilemiyorum ama sadece öldürücü hamle... Doktorun söylediğinden sonra ben bunun kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bıçaklı saldırı yok, tekme tokat yok. Bir kişiden fazla kişi olduğunu da tahmin ediyorum. Burada direk vurucu hamlenin kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum. Bunun niye kasten yapıldığını orasını artık emniyet güçleri bulacak diye düşünüyorum. O sosyal sorumluluk projelerinde olan bir insandı. Bir tane bile sabıka kaydı yoktu. Hiç aklıma gelmedi. Serseri insanlar yolunu çevirmişler, para için vs. ama buradaki müdahaleden sonra bunun kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum.”

Öznur Tosun, olayın ardından ailesine ve ağabeyine verilen desteğe teşekkür etti.