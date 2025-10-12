Gazeteci Hakan Tosun darp edilip yol kenarına atıldı!

Kendisinden 10 Ekim tarihinden bu yana haber alınamayan serbest gazeteci Hakan Tosun darp edilip yol kenarına atılmış şekilde bulundu. Tosun yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran ekolojist ve gazeteci Hakan Tosun’dan 2 gündür haber alınamıyordu. Tosun'un Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına giderken darp edildiği, başından yara almış şekilde yol kenarına atıldığı öğrenildi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Bulunduğu yerde üzerinden kimlik gibi herhangi bir belge çıkmayan Tosun’un, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı aktarıldı. Öte yandan Hakan Tosun'un beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu da belirtildi.

BİLGİYİ KIZ KARDEŞİ VERDİ

Tosun hakkındaki son bilgiyi kız kardeşi verdi. Tosun'un Çam Sakura Hastanesi'nde olduğu, bilincinin kapalı olduğu ve tedavi edildiği kız kardeşi tarafından bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

