Elazığ'da gazeteci Evren Demirtaş'a saldıran 3 kişi tutuklandı

Elazığ’da Sözcü gazetesi muhabiri Evren Demirdaş’a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gazetecilik can çekişiyor!

MECLİS TOPLANTISI SONRASI SALDIRI

1 Ekim’de Elazığ Belediyesi önünde gerçekleşen olayda, Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunu takip eden gazeteci Evren Demirdaş, 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Demirdaş’ın burnu kırıldı, vücudunun çeşitli bölgelerinde de yaralanmalar meydana geldi.

ADLİ SÜREÇTE 3 TUTUKLAMA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, “kasten yaralama” suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, delil durumu ve kamera kayıtlarını dikkate alarak 3 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. Şüphelilerden birinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ ÇOCUK STATÜSÜNDE

Tutuklanan zanlılardan ikisinin suça sürüklenen çocuk (SSÇ) statüsünde olduğu öğrenildi. Tutuklama kararında, kamera kayıtları, adli tabip raporları ve çocukların beyanları etkili oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayı organize ettiği iddia edilen kişi ya da kişilerle ilgili ise henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Savcılığın soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü belirtildi.