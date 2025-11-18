Hesapları işte bu yüzden durmadan kapatılıyor! İmamoğlu: 7 milyon, Erdoğan: 133 bin

Yayınlanma:
X hesabı savcılığın talebi doğrultusunda kapatılan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, açtığı yeni hesaptan atılan ilk gönderisinde 7 milyon kullanıcıya ulaştı. 24 saat dolmadan 105 binden fazla kullanıcıya ulaşan İmamoğlu'na karşılık Erdoğan'ın aynı saatlerde attığı gönderi 133 bin kullanıcı tarafından görüntülendi.

X (eski adı ile Twitter) hesabı kapatılan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı dün Türkiye'den erişime engellendi.

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'milli güvenliği tehdit' gerekçesi ile hesabının kapatılmasını istediği ve X tarafından yerine getirilen bu talebe İmamoğlu'ndan karşı hamle gecikmedi.

KARŞI HAMLE GECİKMEDİ

Hakkında 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu, daha önce "Ben yılmam yıldırırım"diyerek 'CAOIletisim' kullanıcı adıyla yeni bir hesap açtı.

Söz konusu hesap vatandaşlar ve CHP'li Özgür Özel başta olmak üzere partililer tarafından paylaşıldı. İmamoğlu'nun halka seslendiği söz konusu yeni hesaptan ilk olarak 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı geldi.

BİR GÜNDE 105 BİN TAKİPÇİ

X tarafından kapatılan hesaplarının ve var olan hesaplarına da 'Shadow ban' yani görülmesinin engellemesi uygulanması tepki çekmeye devam ediyor. İmamoğlu'nun yeni hesabı bir günde 105 bin takipçi kazandı!

İMAMOĞLU'NUN YENİ HESABI: @CAOIletisim

ERDOĞAN'A ATILAN İNANILMAZ FARK

Posterleri yasaklanan, sesi metrolarda kısıtlanan, diploması iptal edilen, 15.5 milyon vatandaşın oyu ile cumhurbaşkanı adayı olarak istenen ve yapılan bütün anketlerde Erdoğan'a kapatılması imkansız farklar atan İmamoğlu'nun ilk gönderisi 7 milyon görüntülenme aldı.

Yeni hesaptan atılan ilk gönderi 7 milyondan fazla görüntülenme aldı

105 bin takipçili yeni hesabındaki ilk gönderisi 7 milyon kullanıcıya ulaşan İmamoğlu'na karşılık aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan son paylaşım sadece 133 bin kişi tarafından görüntülendi.

BU YÜZDEN Mİ HESAPLARI KAPATILIYOR?

İmamoğlu'nun hesabının daha yeni olmasına rağmen 100 binden fazla kullanıcı tarafından takip edilmesi ve attığı ilk gönderinin milyonlara ulaşması 'Hesapları bu yüzden durmadan kapatılıyor!' yorumunun yapılmasına yol açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

