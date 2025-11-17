Son Dakika | İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı kapatıldı

23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel hesabının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabında da erişim engeli getirildi.

HESABI HAKKINDA 3 KEZ ERİŞİM ENGELİ KARARI VERİLMİŞTİ

İBB soruşturmasında 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 3 defa farklı kullanıcı adlarıyla erişime engellenmişti.

Erişim engeli gelen hesabın kullanıcı adı önce cbadayofisi1 sonra ise cbadayofisi11, cbadayofisi22 olarak değiştirilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabı engellendiği gün rapor geldi: Türkiye'de internet özgür değil

HESAP TÜRKİYE'DEN ERİŞİME ENGELLENDİ

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına verilen engel kararı uygulandı.

Türkiye'den hesabı ziyaret eden kullanıcılar 'Bu hesap Türkiye'den erişime engellendi' ifadeleriyle karşı karşıya kaldı.