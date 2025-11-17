İmamoğlu'ndan sosyal medya engeline karşı hamle: Nerede kalmıştık

Kişisel X hesabı kapatılan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı da Türkiye'den erişime engellendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının isteğiyle hesabı kapatılan İmamoğlu, yeni bir hesapla döndü.

Son Dakika | İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı kapatıldı

"NEREDE KALMIŞTIK"

Daha önce "Ben yılmam yıldırırım" diyen İmamoğlu, 'CAOIletisim' kullanıcı adıyla yeni bir hesap açtı.

Söz konusu hesabından yaptığı ilk paylaşımda hakkında 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu şunlara yer verdi:

"Nerede kalmıştık?"

"ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ SANSÜR TANIMAZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yurttaşlardan İmamoğlu'nun yeni hesabını takip etme talebinde bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Özgürlüğün sesi sansür tanımaz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yeni Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı @CAOIletisim’i takip ediyoruz."

"BEN YILMAM YILDIRIRIM" DEMİŞTİ

İmamoğlu, daha önce erişime engellenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Emeğimize ve mücadelemize dönük müdahalelerle bizi ne kadar yıldırmaya çalışsalar da söyleyeyim; Ben yılmam kardeşim, yıldırırım, ben vazgeçmem!” ifadelerini kullanmıştı.