Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında önce iki şüpheli yakalandı, ardından yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

YOL KONTROL NOKTASINDA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Bağışlı Yol Kontrol Noktası'nda yaptıkları aramada, P.Y. ve C.G. isimli şüphelilerin üzerinde 170 gram sentetik uyuşturucu buldu. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

İFADELER ÜZERİNE BAHÇEDE BULUNDU

Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri üzerine genişletilen operasyonda, S.T. isimli bir kişinin uyuşturucuları bir evin bahçesine sakladığı bilgisi alındı. Bu adrese yapılan aramada ise 17 kilogram skunk ve 5 kilogram sentetik uyuşturucu daha ele geçirildi.

ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve uyuşturucuları saklamakla suçlanan S.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında adli işlemler devam ediyor.