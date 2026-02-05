Yok artık! Cezaevine iç çamaşırına emdirilmiş uyuşturucu sokmuşlar

Yok artık! Cezaevine iç çamaşırına emdirilmiş uyuşturucu sokmuşlar
Yayınlanma:
Kırıkkale’de, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, pes dedirten bir olay meydana geldi. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere, iç çamaşırına emdirilmiş halde uyuşturucu temin ettikleri tespit edilen 19 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kırıkkale’de bulunan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği belirlendi. Cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen olaya ilişkin Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Dronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştıDronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştı

19 KİŞİ TUTUKLANDI!

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

cezaevi.jpg

“SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR”

Kırıkkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan bazı şahıslara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkat ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştır. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
Türkiye
Son dakika | MSB, bozulan ihraç kararını istinafa taşıdı
Son dakika | MSB, bozulan ihraç kararını istinafa taşıdı
CHP'li Bülbül açıkladı: Depremzedelere boş senet imzalatıldı
CHP'li Bülbül açıkladı: Depremzedelere boş senet imzalatıldı