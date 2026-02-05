Yok artık! Cezaevine iç çamaşırına emdirilmiş uyuşturucu sokmuşlar

Kırıkkale’de bulunan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği belirlendi. Cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen olaya ilişkin Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Dronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştı

19 KİŞİ TUTUKLANDI!

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

“SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR”

Kırıkkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan bazı şahıslara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkat ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştır. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

DHA