Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!

Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Yayınlanma:
﻿Toyota, GR Heritage Parts programı kapsamında, ilk olarak 1980'lerde bir Toyota Corolla AE86'nın kaputunun altında ortaya çıkan 4A-GE motorunun önemli bileşenlerinin üretimini yeniden başlatacağını duyurdu.

Japon otomotiv tarihinin en efsanevi motorlarından biri yeniden üretime giriyor ve JDM kültürü hayranları şimdiden büyük bir heyecan yaşıyor.

Bu atmosferik 1.6 litrelik dört silindirli benzinli motor, AE86'nın hem Japonya'da hem de ABD ve Avrupa'da manga ve anime aracılığıyla kazandığı büyük popülerlik sayesinde dünya çapında özellikle tanındı. Sonuç olarak, otomobil Gran Turismo da dahil olmak üzere video oyunlarında sıkça yer aldı ve birçok kişinin bir AE86 sahibi olma hayalini kurmasına neden oldu.

toyota-4a-ge-3.jpg

toyota 4a-ge

Ancak Kiichiro Toyoda'nın otomobil üreticisi, orijinal "Bluetop"tan "Redtop"a kadar, bölgeye ve emisyon düzenlemelerine bağlı olarak 130 ile 140 beygir gücü arasında değişen 4A-GE motorunun tüm versiyonlarını üretip üretmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı .

Gümüş renkli motor kapağına sahip "Silvertop" versiyonu, diğer versiyonlardan farklı olarak daha yüksek bir sıkıştırma oranına ve silindir başına dört yerine beş valfe (yani 16 yerine 20 valf) sahip farklı bir silindir kapağına sahipti. Bu durumda toplam güç 160 hp idi ve daha sonra 165 hp'ye çıkarıldı; ayrıca değişken valf zamanlama (VVT) sistemi de dahil edildi.

toyota-4a-ge-4.jpg

toyota 4a-ge

Ancak AE86'nın ötesinde, 4A-GE motoru, Corolla (AE92, AE101 ve AE111), birinci nesil MR2, Carina ve yalnızca Japon pazarı için tasarlanan Celica ST-165'in bazı varyantları da dahil olmak üzere markanın birçok başka modelinin motor bölmesinde yer aldı .

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota'nın, GR Heritage Parts programı kapsamında Eylül 2025'ten bu yana AE86 ve Land Cruiser 40, 60, 70 ve 80 veya Supra A70 ve A80 gibi diğer klasik Toyota modelleri için sinyal lambaları, farlar, rulmanlar, kablolar ve tahrik mili dahil olmak üzere bileşenler ve yedek parçalar ürettiğini hatırlatırız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Ekonomi
Borsa rekor tazeledi
Borsa rekor tazeledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon hafifledi
Euro Bölgesi'nde enflasyon hafifledi