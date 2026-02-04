Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!

Japon otomotiv tarihinin en efsanevi motorlarından biri yeniden üretime giriyor ve JDM kültürü hayranları şimdiden büyük bir heyecan yaşıyor.

Bu atmosferik 1.6 litrelik dört silindirli benzinli motor, AE86'nın hem Japonya'da hem de ABD ve Avrupa'da manga ve anime aracılığıyla kazandığı büyük popülerlik sayesinde dünya çapında özellikle tanındı. Sonuç olarak, otomobil Gran Turismo da dahil olmak üzere video oyunlarında sıkça yer aldı ve birçok kişinin bir AE86 sahibi olma hayalini kurmasına neden oldu.

toyota 4a-ge

Ancak Kiichiro Toyoda'nın otomobil üreticisi, orijinal "Bluetop"tan "Redtop"a kadar, bölgeye ve emisyon düzenlemelerine bağlı olarak 130 ile 140 beygir gücü arasında değişen 4A-GE motorunun tüm versiyonlarını üretip üretmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı .

Gümüş renkli motor kapağına sahip "Silvertop" versiyonu, diğer versiyonlardan farklı olarak daha yüksek bir sıkıştırma oranına ve silindir başına dört yerine beş valfe (yani 16 yerine 20 valf) sahip farklı bir silindir kapağına sahipti. Bu durumda toplam güç 160 hp idi ve daha sonra 165 hp'ye çıkarıldı; ayrıca değişken valf zamanlama (VVT) sistemi de dahil edildi.

toyota 4a-ge

Ancak AE86'nın ötesinde, 4A-GE motoru, Corolla (AE92, AE101 ve AE111), birinci nesil MR2, Carina ve yalnızca Japon pazarı için tasarlanan Celica ST-165'in bazı varyantları da dahil olmak üzere markanın birçok başka modelinin motor bölmesinde yer aldı .

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota'nın, GR Heritage Parts programı kapsamında Eylül 2025'ten bu yana AE86 ve Land Cruiser 40, 60, 70 ve 80 veya Supra A70 ve A80 gibi diğer klasik Toyota modelleri için sinyal lambaları, farlar, rulmanlar, kablolar ve tahrik mili dahil olmak üzere bileşenler ve yedek parçalar ürettiğini hatırlatırız.