Dronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta’da jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DRONLARLA "TORBACI" AVLADI

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmaların özellikle gençleri hedef alan, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satan, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonlara ilişkin paylaşılan görüntülerde dronla yapılan yer tespiti çalışmaları dikkat çekti.

ALİ YERLİKAYA OPERASYONU PAYLAŞTI

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, Çanakkale, Isparta ve Mersin’de 101 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldığını bildirdi.

Operasyonlara 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin katıldığı ifade edildi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, uyuşturucu suç örgütlerinin elebaşından sokak satıcılarına kadar tedarik zincirinin her halkasına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya, valilikleri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, il jandarma komutanlıklarını ve operasyonda görev alan personeli tebrik etti.