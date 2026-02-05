Dronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştı

Dronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştı
Yayınlanma:
Jandarmanın dron destekli operasyonlarında Mersin, Çanakkale ve Isparta’da sokak satıcılarına darbe vuruldu; 123 şüpheli yakalanırken 465 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta’da jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DRONLARLA "TORBACI" AVLADI

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmaların özellikle gençleri hedef alan, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satan, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütüldüğü belirtildi.

dronlarla-torbaci-avladi-ali-yerlikaya-operasyonu-paylasti-4.jpg

Operasyonlara ilişkin paylaşılan görüntülerde dronla yapılan yer tespiti çalışmaları dikkat çekti.

ALİ YERLİKAYA OPERASYONU PAYLAŞTI

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, Çanakkale, Isparta ve Mersin’de 101 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldığını bildirdi.

dronlarla-torbaci-avladi-ali-yerlikaya-operasyonu-paylasti-3.jpg

Operasyonlara 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin katıldığı ifade edildi.

dronlarla-torbaci-avladi-ali-yerlikaya-operasyonu-paylasti-2.jpg

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, uyuşturucu suç örgütlerinin elebaşından sokak satıcılarına kadar tedarik zincirinin her halkasına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

30 bini verenin uyuşturucu testi temiz çıktı30 bini verenin uyuşturucu testi temiz çıktı

Yerlikaya, valilikleri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, il jandarma komutanlıklarını ve operasyonda görev alan personeli tebrik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Türkiye
Ahmet Hakan, Nagehan Alçı ve AKP'li vekili hedef aldı! "Şu iki kesimle uğraşılmaz"
Ahmet Hakan, Nagehan Alçı ve AKP'li vekili hedef aldı! "Şu iki kesimle uğraşılmaz"
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem