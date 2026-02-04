30 bini verenin uyuşturucu testi temiz çıktı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı değiştirildiği iddiasına ilişkin operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Hastanenin laboratuvarlarında pozitif çıkan testlerin negatif olarak düzenlendiği gerekçesiyle Aralık 2025’te başlatılan soruşturmada çarpıcı ifadeler dosyaya girdi.

30 BİNİ VERENİN UYUŞTURUCU TESTİ TEMİZ ÇIKTI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Siirt merkezli yürütülen soruşturma kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. “Resmî belgede sahtecilik”, “rüşvet” ve “suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi” suçlamalarıyla toplam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında sekiz hastane personelinin de bulunduğu belirtildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bazı şüphelilerin ise firari olduğu bildirildi.

Soruşturma dosyasına giren ifadelerden biri, 25 Aralık 2025’te Siirt Sulh Ceza Hâkimliği’nde sorgulanan M.E.B.’ye ait oldu. M.E.B., uyuşturucu test sonucunun değiştirilmesi için 30 bin TL ödediğini belirterek, kolluk görevlileri eşliğinde hastaneye götürüldüğünü, idrar örneği verdikten sonra Ü.Ö. isimli kişiyle karşılaştığını anlattı.

Ü.Ö.’nün test sonucunu negatif yapabileceğini söyleyerek 30 bin TL talep ettiğini aktaran M.E.B., parayı tanıdığı F.Ö. aracılığıyla iki parça hâlinde 27 bin ve 3 bin lira para gönderdiğini ve sonrasında test sonucunun negatif çıktığını ifade etti.

İŞİNİ KAYBETMEMEK İÇİN YAPMIŞ

İfadesinde işe başladıktan sonra uyuşturucu kullanmadığını savunan M.E.B., testten yaklaşık iki ay önce uyuşturucuyu bıraktığını, işini kaybetmemek için bu yola başvurduğunu söyledi. Parayı gönderdiği kişilerin memur olup olmadığını bilmediğini belirten M.E.B., pişman olduğunu dile getirerek tutuklanmama talebinde bulunduğunu aktardı.

Sulh Ceza Hâkimi, M.E.B. hakkında tutuklama talebini reddetti. Şüpheli, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinde, para karşılığında uyuşturucu test sonuçlarının değiştirilmesine aracılık etmediklerini ve sonuçların nasıl değiştirildiğini bilmediklerini ileri sürdü.