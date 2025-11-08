Günlük 600 lira, sigorta yok, yemek yok: Dilovası'nda köle pazarı

Dilovası’nda parfüm imalatı yapılan bir işyerinde çıkan yangında 6 kadın yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin 3 kişi hakkında gözaltına alındı, işyerinde sigortasız ve güvencesiz çalıştırma iddiaları tepkilere yol açtı. Ekrem Açıkel, "Bakın yandılar, tehdit altında sigortasız çalışırken. 30 metre ötede İş-Kur'un hizmet binası var 20 adım atarsınız. Eserinizle gurur duyun" diye tepki gösterdi.

Türkiye bugün Dilovası'nda bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitiren 6 kadını ve iş yerindeki ihmalleri konuşuyor. Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yangında ölenlerin Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin olduğu bildirildi.

Halk TV Hafta Sonu Ana Haber'de Ekrem Açıkel, detayları ile yangın öncesi alınmayan önlemleri ve iş sömürüsünü anlattı.

Açıkel, "İsmi ve levhası olmayan bu iş yerinde parfüm imalatı ve dolumu yapılıyor. Toplam 15 çalışan var ve çoğu kadın-çocuk olmasının yanısıra sigortasızlar. Şikayeti muhtar yapmış, yetkililere bildirmiş. Günlük yevmiye 600 lira. Yemek yok. Günlük 600 liraya köle pazarı. Bak başları kapalı, tesettürlü. Bakın yandılar, tehdit altında sigortasız çalışırken. Sadece 30 metre ötede İş-Kur'un hizmet binası var. Saysanız 20 adım atarsınız. Eserinizle gurur duyun. Yastığa da koyun başınızı mışıl mışıl uyuyun." diyerek tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

