Fuhuşa zorlanan kadınlar SGK'lı bile yapılmış! Başkentin göbeğinde skandal

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gelen ihbarlar ve artan şikâyetler üzerine başlattığı gizli soruşturma, Ankara2da kapsamlı bir fuhuş operasyonu yapıldı. Soruşturma, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütüldü.

4 AY SÜREN GİZLİ TAKİP

Çankaya’da “night club” ve “telebar” adı altında faaliyet gösteren 11 işletme, 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. CMK 135 kapsamında alınan kararlarla yapılan izlemelerde, ekipler müşteri gibi mekanlara girerek fuhşa aracılık eden şüphelileri tespit etti. Gizli kamera kayıtlarında, kadınların “masaya oturma” bahanesiyle müşterilerle tanıştırıldığı ve daha sonra ücret karşılığı otellere götürüldüğü belirlendi.

Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Ankara’da 11 gece kulübüne fuhuş operasyonu: 60 kişi tutuklandı

SİSTEMATİK BASKI VE TEHDİT

Sabah'ta yer alan habere göre, mağdur kadınların ifadelerinde, işletme sahipleri ve yöneticilerin fuhşa zorlamak için baskı kurduğu ortaya çıktı. Kadınlar, müşteriyle gitmeyi reddettiklerinde işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini, fuhuş için telefonla çağrıldıklarını ve kazançtan komisyon alındığını anlattı. Sadece kons yapmak isteyen bazı kadınların ise “Bu iş böyle yürür” denilerek zorlandığı belirtildi.

KOMİSYON ALIYORLARMIŞ

İfadelerde, şef garsonlar ve işletme yöneticilerinin organize şekilde hareket ederek kadınlar üzerinden haksız kazanç sağladığı vurgulandı. Fuhuşa giden kadınlardan düzenli komisyon alındığı, şikâyet etmelerinin engellendiği ve bazı mekanlarda cinsel taciz yaşandığı kaydedildi.

SGK GÖRÜNÜMLÜ FUHUŞ

Soruşturmada, bazı kadınların SGK’lı çalışan gibi gösterildiği, ancak fiilen fuhşa zorlandığı tespit edildi. Müşterilerin mekanlarda kadınlarla tanıştırıldığı ve bu sistem üzerinden kazanç elde edildiği belirlendi.​​​​​​​

60 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 81 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faaliyetleri durdurulan 11 işletmeden, fuhşa sürüklendiği belirlenen 64 kadın kurtarılarak ifadeleri alındı.