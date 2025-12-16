Ankara’da 11 gece kulübüne fuhuş operasyonu: 60 kişi tutuklandı

Soruşturma süreci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’na gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine başladı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, soruşturmayı yürütmek üzere "özel tahkikat ekipleri" oluşturdu.

4 AY SÜREN TAKİP VE GİZLİ KAMERA KAYITLARI

Oluşturulan özel ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren 11 işletmeyi takibe aldı. Bu işletmelerin kadınları suistimal ederek fuhşa sürüklediği değerlendirildi. 4 ay boyunca devam eden takip sürecinde polis ekipleri, müşteri gibi davranarak mekanlara gitti.

Yapılan çalışmalarda gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanları ile müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayıt altına alındı.

İŞLETME SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLAR CEZAEVİNDE

Toplanan delillerin ardından düzenlenen operasyonda, aralarında mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanlarının da bulunduğu toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklandı. Soruşturmaya konu olan tüm mekanların faaliyetleri ise durduruldu.