Ankara’da 11 gece kulübüne fuhuş operasyonu: 60 kişi tutuklandı

Ankara’da 11 gece kulübüne fuhuş operasyonu: 60 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 81 şüpheliden 60’ı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon neticesinde söz konusu işletmelerin faaliyetlerine de son verildi.

Soruşturma süreci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’na gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine başladı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, soruşturmayı yürütmek üzere "özel tahkikat ekipleri" oluşturdu.

ankarada-fuhus-operasyonu-60-tutuklama-1065178-316065.jpg

4 AY SÜREN TAKİP VE GİZLİ KAMERA KAYITLARI

Oluşturulan özel ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren 11 işletmeyi takibe aldı. Bu işletmelerin kadınları suistimal ederek fuhşa sürüklediği değerlendirildi. 4 ay boyunca devam eden takip sürecinde polis ekipleri, müşteri gibi davranarak mekanlara gitti.

ankarada-fuhus-operasyonu-60-tutuklama-1065179-316065.jpg

Yapılan çalışmalarda gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanları ile müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayıt altına alındı.

İŞLETME SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLAR CEZAEVİNDE

Toplanan delillerin ardından düzenlenen operasyonda, aralarında mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanlarının da bulunduğu toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de kadınlar fuhuş çetesine karşı ayaklandıTunceli'de kadınlar fuhuş çetesine karşı ayaklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklandı. Soruşturmaya konu olan tüm mekanların faaliyetleri ise durduruldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Türkiye
İklim krizi okyanus yengecini Hatay'a getirdi
İklim krizi okyanus yengecini Hatay'a getirdi
DEM Parti İmralı heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
DEM Parti İmralı heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
Yüzlerce kilo eti toprağa gömerek imha ettiler!
Yüzlerce kilo eti toprağa gömerek imha ettiler!