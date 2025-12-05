Tunceli'de kadınlar fuhuş çetesine karşı ayaklandı

Tunceli'de çok sayıda kadın, fuhuş çetesine karşı eylem düzenledi. “Fuhuşa, çeteleşmeye, yozlaşmaya hayır” sloganıyla düzenlenen yürüyüşte açıklama yapan Haber-Sen İşyeri Temsilcisi Songül Yıldız, kentte artan fuhuş, çeteleşme ve uyuşturucu iddialarına dikkat çekerek, kadınların ekonomik ve toplumsal baskılar nedeniyle bu karanlık yapıların hedefi haline geldiğini ifade etti.

TUNCELİLİ KADINLARDAN FUHUŞ ÇETESİNE KARŞI YÜRÜYÜŞ

Sanat Sokağı'nda bir araya gelen çok sayıda kadın, Sanat Sokağı’nda bir araya gelen kadınlar, “Fuhuşa, çeteleşmeye, yozlaşmaya hayır” sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından açıklamayı yapan Haber-Sen İşyeri Temsilcisi Songül Yıldız, kentte artan fuhuş, çeteleşme ve uyuşturucu iddialarına dikkat çekerek, kadınların ekonomik ve toplumsal baskılar nedeniyle bu karanlık yapıların hedefi haline geldiğini söyledi.

Yıldız, kadınların içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal tabloya ilişkin, "Ülkenin içine sürüklendiği ekonomik ve siyasal belirsizlikten en fazla etkilenen kesim kadınlar oluyor. Geçim derdi, yoksulluk ve en temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklar kadınların sırtına yüklenmiş durumda" dedi.

"KADINLAR ÇETELERİN HEDEFİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Kentte genç nüfusun işsizlikle, kadınların ise hem ekonomik hem de toplumsal baskılarla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Yıldız, bu tablonun özellikle yalnız yaşayan, maddi zorluk çeken ve aile desteği zayıf olan kadınları daha savunmasız hale getirdiğini belirtti.

Yıldız, “Derinleşen ekonomik kriz, bazı kadınların çetelerin ağına düşmesini kolaylaştırıyor. Şiddet, tehdit ve borçlandırma yoluyla bu ağın içinde tutulduklarına dair ciddi iddialar var” diye konuştu.

Basına yansıyan iddialara ilişin ise Yıldız, kadınların borçlandırma ve iş vaadi gibi yöntemlerle fuhşa sürüklendiğine dair iddiaların son derece kaygı verici olduğunu belirterek, "Kimi kamu görevlilerinin kamu içindeki nüfuzlarını kullanarak kadınları fuhşa sürüklediği yönündeki iddialar derhal ve şeffaf biçimde soruşturulmalıdır. Eğer bu suçu işleyen kamu görevlileri varsa görevlerinden alınmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BU ÇÜRÜMÜŞLÜĞE MECBUR DEĞİLSİNİZ"

Toplumsal çürümenin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken Yıldız, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Fuhuş, uyuşturucu, çeteleşme ve bireysel silahlanma geleceğimizi yok ediyor. Kentimizde yaygınlaştırılmak istenen bu karanlığa karşı kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve duyarlı halkı ortak mücadeleye çağırıyoruz. Bu çürümüşlüğe mecbur değilsiniz. Bu kentin demokrasi güçleri ve biz kadınlar yanınızdayız. Geleceğimize ve gençliğimize birlikte sahip çıkacağız."

Kamuda fuhuş şebekesi skandalı! Mağdur kadın o memurları tek tek ifşa etti

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de, aralarında kamu görevlilerinde olduğu bazı isimler tarafından fuhuşa zorlandığını iddia eden B.T. isimli bir kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu giderek ifade verdi. B.T.’nin ifadesinin alınmasının ardından olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

B.T. ifadesinde kendisini fuhuşa zorlayan kişilerin isimlerini de verdi.