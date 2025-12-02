Kamuda fuhuş şebekesi skandalı! Mağdur kadın o memurları tek tek ifşa etti

Kamuda fuhuş şebekesi skandalı! Mağdur kadın o memurları tek tek ifşa etti
Yayınlanma:
Tunceli’de bir kadın, fuhuş ağına zorlandığını belirterek savcılığa başvurdu. Ş.G. adlı kadının para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, İş Kur bağlantısıyla işe alındığını ve birçok kamu görevlisinin de şebekede yer aldığını öne sürdü.

Tunceli’de bir kadın, fuhuşa zorlandığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık iki buçuk ay önce eşinden boşandığını, üç yaşındaki kızının velayetinin babasında olduğunu ve şu anda Tunceli Kız Öğrenci Yurdu’nda çalışan olarak kaldığını belirten kadın, Haziran 2025’te Pertek’te tanıdığı Ş.G. isimli kadının kendisini Tunceli'ye çağırarak evine davet ettiğini aktardı.

İddialara göre, iki hafta sonra Ş.G. kendisinden “evde kaldığı” gerekçesiyle 20 bin TL istedi. Kadın, parası olmadığını belirtince Ş.G. para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini teklif etti. Ardından tanıdığı T.S. adlı bir erkek, siyah bir araçla eve geldi ve Ş.G. onunla evden ayrıldı.

Fuhuş ağı ifşa oldu. Aylık kazançları herkesi şok ettiFuhuş ağı ifşa oldu. Aylık kazançları herkesi şok etti

Kadının anlatımına göre, Ş.G. bu olaydan sonra Instagram'dan mesaj atarak 20 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklif etti.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ KABUL ETTİKTEN SONRA İŞ-KUR'DAN İŞE ALINDI İDDİASI

Kadın, hakaret ettikten sonra Instagram hesabını kapattığını, yazılı bir delil bulunmadığını ifade etti.

Ş.G.’nin başka yönlendirmelerde de bulunduğunu söyleyen kadın, "E.Ö. seni beğeniyor, İş Kur Müdürü ile arası iyi, işe girersin" dediğini ve E.Ö. ile önce Instagram’da, sonra telefonda görüştüklerini belirtti.

Kadının ifadesine göre, E.Ö. kendisini işe yerleştirmek için cinsel birliktelik karşılığında teklifte bulundu veBende kabul ettim ve kendi rızam doğrultusunda E.Ö.’nün evinde cinsel birliktelik yaşadım.” dedi.

Kadın, bu görüşmenin ardından Tunceli Kız Öğrenci Yurdu’nda temizlik görevlisi olarak işe başladığını belirtti.

Şebeke bağlantıları iddiası

Kadın, Ş.G.’nin yaşadığı evin aslında G.G. isimli erkek arkadaşına ait olduğunu öğrendiğini, bir gün Ş.G.’nin “G. ikimizle birlikte olmak istiyor” dediğini ancak bunu reddederek evi terk ettiğini anlattı.

Sonrasında ev bulmak için Ö. isimli bir tanıdıktan Tunceli Devlet Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Ö.A.’nın numarasını aldığını belirten kadın, Ö.A.’nın kendisini Avesta Apart’a yönlendirdiğini söyledi. İki hafta sonra kendisinden 18 bin TL istenince ödeme yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine Ö.A., apart sahibi K.D.’nin odasına gitmesini, birlikte içki içmesini ve kirayı ödeyemeyeceğini söylemesini istedi.

Kadın ifadesinde “Bende kabul ettim ve odasına gittim. Birlikte alkol aldık. Daha sonra K.D.’ye kirayı veremeyeceğimi söyledim. O da bana ‘sen kirayı verme bir şey olmaz kal apartta’ dedi.” dedi. K.D. ile bir cinsel birliktelik yaşanmadığını ancak onun kendisini Ç.Ç. ile tanıştırdığını ve bu kişiyle görüşmeye başladığını söyledi.

FUHUŞ ŞEBEKSİ AĞINI İFŞA ETTİ

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Kadın ifadesinin sonunda, içinde bulunduğunu öne sürdüğü fuhuş şebekesinde yer alan kişileri tek tek saydı:

"Ayrıca bu oluşturulduğunu düşündüğüm fuhuş şebekesinin içinde S.Y. (Gençlik Spor İl Müdürlüğünde antrenör), C.T. (Munzur Üniversitesinde Daire Başkanı) Z.Y. ve soy ismini bilmediğim O. ) isimli şahıslarda var. Beni fuhuşa teşvik eden Ş.G., Ö.A., K.D., Ç.Ç., S.Y., C.T., Z.Y. ve O.’dur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Türkiye
7 mutasyonlu H3N2 virüsü için "Türkiye'ye gelmesi an meselesi" uyarısı! Normal gripten çok daha hızlı yayılıyor
7 mutasyonlu H3N2 virüsü için "Türkiye'ye gelmesi an meselesi" uyarısı! Normal gripten çok daha hızlı yayılıyor
Son Dakika | DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Son Dakika | DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması