Kamuda fuhuş şebekesi skandalı! Mağdur kadın o memurları tek tek ifşa etti

Tunceli’de bir kadın, fuhuşa zorlandığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık iki buçuk ay önce eşinden boşandığını, üç yaşındaki kızının velayetinin babasında olduğunu ve şu anda Tunceli Kız Öğrenci Yurdu’nda çalışan olarak kaldığını belirten kadın, Haziran 2025’te Pertek’te tanıdığı Ş.G. isimli kadının kendisini Tunceli'ye çağırarak evine davet ettiğini aktardı.

İddialara göre, iki hafta sonra Ş.G. kendisinden “evde kaldığı” gerekçesiyle 20 bin TL istedi. Kadın, parası olmadığını belirtince Ş.G. para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini teklif etti. Ardından tanıdığı T.S. adlı bir erkek, siyah bir araçla eve geldi ve Ş.G. onunla evden ayrıldı.

Fuhuş ağı ifşa oldu. Aylık kazançları herkesi şok etti

Kadının anlatımına göre, Ş.G. bu olaydan sonra Instagram'dan mesaj atarak 20 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklif etti.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ KABUL ETTİKTEN SONRA İŞ-KUR'DAN İŞE ALINDI İDDİASI

Kadın, hakaret ettikten sonra Instagram hesabını kapattığını, yazılı bir delil bulunmadığını ifade etti.

Ş.G.’nin başka yönlendirmelerde de bulunduğunu söyleyen kadın, "E.Ö. seni beğeniyor, İş Kur Müdürü ile arası iyi, işe girersin" dediğini ve E.Ö. ile önce Instagram’da, sonra telefonda görüştüklerini belirtti.

Kadının ifadesine göre, E.Ö. kendisini işe yerleştirmek için cinsel birliktelik karşılığında teklifte bulundu ve “Bende kabul ettim ve kendi rızam doğrultusunda E.Ö.’nün evinde cinsel birliktelik yaşadım.” dedi.

Kadın, bu görüşmenin ardından Tunceli Kız Öğrenci Yurdu’nda temizlik görevlisi olarak işe başladığını belirtti.

Şebeke bağlantıları iddiası

Kadın, Ş.G.’nin yaşadığı evin aslında G.G. isimli erkek arkadaşına ait olduğunu öğrendiğini, bir gün Ş.G.’nin “G. ikimizle birlikte olmak istiyor” dediğini ancak bunu reddederek evi terk ettiğini anlattı.

Sonrasında ev bulmak için Ö. isimli bir tanıdıktan Tunceli Devlet Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Ö.A.’nın numarasını aldığını belirten kadın, Ö.A.’nın kendisini Avesta Apart’a yönlendirdiğini söyledi. İki hafta sonra kendisinden 18 bin TL istenince ödeme yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine Ö.A., apart sahibi K.D.’nin odasına gitmesini, birlikte içki içmesini ve kirayı ödeyemeyeceğini söylemesini istedi.

Kadın ifadesinde “Bende kabul ettim ve odasına gittim. Birlikte alkol aldık. Daha sonra K.D.’ye kirayı veremeyeceğimi söyledim. O da bana ‘sen kirayı verme bir şey olmaz kal apartta’ dedi.” dedi. K.D. ile bir cinsel birliktelik yaşanmadığını ancak onun kendisini Ç.Ç. ile tanıştırdığını ve bu kişiyle görüşmeye başladığını söyledi.

FUHUŞ ŞEBEKSİ AĞINI İFŞA ETTİ

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Kadın ifadesinin sonunda, içinde bulunduğunu öne sürdüğü fuhuş şebekesinde yer alan kişileri tek tek saydı: