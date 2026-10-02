Fon skandalında 'Ertan Aydın' gündemi: Murat Emir'den kritik sorular

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu. Emir, paylaşımında fon skandalında sık sık adından bahsettiren Tera Yatırım'dan skandaldan önce istifa eden ve 'Türkiye Yüzyılı' kampanyasının da başında olduğunu belirttiği Ertan Aydın'a dair konuştu.

Emir, "Herkes 'Kim bu büyükler?' diye soruyor" ifadeleriyle sözlerine başlarken şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı kampanyasını yöneten Ertan Aydın'ın fon vurgununa konu şirketten ayrılış gerekçesinde yatırımcı yok, kendi başı var. Hem de 455 bin yatırımcının mağdur olduğu bir dosyada. Aydın, 2025'te 23 Haziran'a kadar Tera'nın bağımsız yönetim kurulu üyesiydi. Bazı sıkıntıları gördüğünü söylüyor. Bağımsız üyelik, haberi olmamak için değil; içeriden görüp yatırımcı adına itiraz edebilmek için var.

Ana tercihi gör, büyüklerine danış, ayrıl şeklinde. Anlattığı kadarıyla bu yolda SPK da yok savcılık da yatırımcı da. Uyarı kuruma değil kulise gidiyorsa kurumlar en son, yatırımcı ondan da sonra öğrenir. İşte bu düzenin kendisi. Aydın, kapalı fonların kendisi ayrıldıktan sonra halka açıldığını öne sürüyor. Doğruysa tablo şöyle; içeriden gören sessizce çıktı, dışarıdan bakan yatırımcı sonra girdi"

MURAT EMİR'DEN SORULAR

Murat Emir bu bilgileri verdikten sonra, "Aradaki bilgi farkını kapatması gereken kimdi? Kurumlar mı, 'büyükler' mi?" diye sordu.

Aydın'a dair, "Suçlu mu, yargı söyler. Yurt dışı yasağı mahkûmiyet değil; Aydın da ifadeye çağrılmadığını söylüyor. Ama sorular meşru" diyen Emir, "Büyükler kim? Gördüğü sıkıntıyı SPK'ya ya da savcılığa iletti mi? İletmediyse neden?" şeklinde sorular yöneltti.