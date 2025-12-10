Evgeny Grinko İzmir'de ayakta alkışlandı

Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, İzmir'de verdiği konserde uzun süre ayakta alkışlandı.

Besteleri milyonlarca kişi tarafından beğeniyle dinlenen dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu.

evgeny-grinko-izmirde-ayakta-alkislandi-3.jpg

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Evgeny Grinko, AASSM'de İzmirli sanatseverler için unutulmaz bir konsere imza attı. Kendi kültüründen izler taşıyan besteleriyle ve özellikle de “Valse” isimli çalışmasıyla büyük bir başarıya imza atan Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, İzmirli dinleyicileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Sanatseverlerin hayranlıkla dinlediği Grinko, konser sonunda uzunca bir süre ayakta alkışlandı.

evgeny-grinko-izmirde-ayakta-alkislandi-4.jpg

Grinko daha önce de Türkiye'de çok sayıda konser vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

