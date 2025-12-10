TEM Otoyolu'nda tanker kazası: Trafik tek şeride düştü

TEM Otoyolu'nda tanker kazası: Trafik tek şeride düştü
Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir tanker devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazası, TEM Otoyolu’nda ulaşımı durma noktasına getirdi. Edinilen bilgilere göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan bir tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan acil müdahale ekipleri, devrilen tankerin yaralı şoförüne ilk müdahaleyi kaza mahalinde gerçekleştirdi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise olası bir patlama veya yangın riskine karşı devrilen araç çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

EDİRNE YÖNÜNDE TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Polis ekipleri, güvenli geçişi sağlamak amacıyla yolu kısmen trafiğe kapattı.

Samsun'da trafik kazası; 2 yaralıSamsun'da trafik kazası; 2 yaralı

Şu an için ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tankerin kaldırılması ve yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

