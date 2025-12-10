Bülent Ersoy'un haberi bile yok! Satışa çıkarıldı

Bülent Ersoy'un haberi bile yok! Satışa çıkarıldı
Yayınlanma:
Bir tekne ilanında yer alan “Bülent Ersoy’un Boğaz’da batan teknesi” ifadesi dikkat çekti. Bu ilandan Bülent Ersoy'un haberi olmadığı ortaya çıktı.

İnternet üzerinden verilen bir tekne ilanında, "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ifadelerine yer verilmesi kafaları karıştırdı.

Bülent Ersoy'un teknesinin battığına dair geçmişte yansıyan herhangi bir haber veya kayıt bulunmaması üzerine, olayın aslı bizzat Bülent Ersoy'a soruldu.

ilan.webp

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre, ilanı gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşayan Ersoy, bu ilanın asılsız olduğunu belirtti.

"BOĞAZ'DA TEKNEM BATMADI"

Geçmişte "Siyah İnci" ve "Barakuda" isminde iki teknesi olduğunu açıklayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

bulent-ersoy.webp

"Benim geçmişte iki teknem oldu. Birini ünlü bir iş adamından almıştım ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

