Türk sinemasının efsane ismi, "Tatar Ramazan" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi unutulmaz filmlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması sonucu aniden rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören İnanır, daha sonra taburcu edilmişti.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden usta sanatçıyı, dostları yalnız bırakmıyor. Son olarak, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, usta sanatçıyı ziyaret etti.

KADİR İNANIR'IN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ziyaret sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan karede, Kadir İnanır’ın tekerlekli sandalyede olduğu görüldü.

Fiziksel olarak zayıfladığı gözlenen İnanır'ın bu karesinin ardından sevenleri, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.