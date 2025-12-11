Eski Genel Yayın Yönetmeni Ersoy tutuklanmıştı: Ayrılan Habertürk spikerinden taciz suçlaması!

Habertürk televizyonunda daha önce sunuculuk yapan ve kanaldan istifa eden Nur Köşker, eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

Köşker, sosyal medya paylaşımında, Ersoy tarafından uzun süredir taciz edildiğini ve tehditler sonucu o dönem işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklanmıştı: Sevk yazısındaki skandal suçlamalar ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Köşker, bu tacizin uzun süre devam ettiğini ve boyun eğmediği takdirde mobbingle tehdit edildiğini söyledi. Evli olduğu döneme de uzandığını belirttiği taciz olayı hakkında Köşker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim.

Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.