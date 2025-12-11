Eski Genel Yayın Yönetmeni Ersoy tutuklanmıştı: Ayrılan Habertürk spikerinden taciz suçlaması!
Habertürk televizyonunda daha önce sunuculuk yapan ve kanaldan istifa eden Nur Köşker, eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından taciz edildiğini öne sürdü.
Köşker, sosyal medya paylaşımında, Ersoy tarafından uzun süredir taciz edildiğini ve tehditler sonucu o dönem işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklanmıştı: Sevk yazısındaki skandal suçlamalar ortaya çıktı
KÖŞKER: "UZUN SÜRELİ BİR TACİZ SÜRECİ VAR"
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Köşker, bu tacizin uzun süre devam ettiğini ve boyun eğmediği takdirde mobbingle tehdit edildiğini söyledi. Evli olduğu döneme de uzandığını belirttiği taciz olayı hakkında Köşker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim.
Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
EKRANDAN ALMAKLA TEHDİT ETTİ
Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonum ses kaydını başlatarak girerdim.
'BEN UTANARAK YAZIYORUM KENDİSİ UTANMIYORDU'
Sonrasında herkese, "Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım" dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım.
Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."