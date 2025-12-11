Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklanmıştı: Sevk yazısındaki skandal suçlamalar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve üç şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" iddialarıyla tutuklama talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma kapsamında dört şüpheli için sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk yazısı gönderdi. Sevk yazısının ardından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan tutuklandı.

‘UYUŞTURUCU KULLANIMINA ORTAM SAĞLADILAR’

Savcılığın hazırladığı talep yazısında, şüphelilerin kendi konutlarında başkalarına uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri öne sürüldü.

SAVCILIKTAN SKANDAL SUÇLAMALAR

Yazının devamında uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Ayrıca, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine "sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" ileri sürüldü.

‘4 ŞÜPHELİ FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDEYDİ"

Savcılık, dört şüphelinin söz konusu suçları "fikir ve eylem birliği" içinde, iştirak halinde işlediklerinin anlaşıldığını belirtti. Yazıda, gizli tanık ifadeleri ile şüphelilerin beyanlarının kişi ve buluşma noktaları açısından örtüştüğü, şüphelilerin "suçtan kurtulmaya yönelik" savunma yaptıkları ifade edildi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklama talebinin gerekçesinde, şüpheliler hakkında "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere etki edebilecekleri değerlendirmesine yer verildi. Bu nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca tutuklanmaları istendi.