Erişim engeli kararlarına YENİ Parti'den isyan: Tutuklanan Emre Tezmen'e yok, iz süren gazetecilere var

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunarak son dönemde peş peşe gelen erişim engeli kararlarına tepki gösterdi. Emir paylaşımında fon skandalına da değinerek, "Fon vurgunu patlıyor, ucu iktidara çıkıyor. 500 bin insanın 900 milyar parası iç ediliyor. Peki "milli güvenlik tehdidi" kim? Paranın izini süren ekonomistler, gazeteciler, yatırımcılar. 23 Eylül'de tutuklanan Tera Yatırım Holding başkanı Emre Tezmen'in X hesabına ise engel kararı yok" dedi.

Emir ayrıca, "Hesabı kapatılan, soruşturmayı konuşan. Hesabı açık kalan, soruşturmanın kendisi. Yangını söndürmek yerine "yangın var" diyeni susturmak… Ölçüt ne yaptığın değil, ne söylediğin…" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde peş peşe sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararları verildi. Çok sayıda verilen erişim engeli kararlarında son olarak T24 haber sitesi kapatıldı, yıllardır erişim engeli kararlarını paylaşan EngelliWeb hesabına da erişim engeli getirildi.