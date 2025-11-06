Eğitim-İş’ten tepki: "10 Kasım’da siren bile çalınmayacak” talimatı mı verildi?

Eğitim-İş Denizli 2 No’lu Şube Başkanı Gökhan Okulu, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara "10 Kasım’da siren çalınmayacak, tören yapılmayacak" yönünde talimat verildiği iddiasına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Gökhan Okulu, yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin Atatürk’e hürriyet borcu bulunduğunu" ifade etti.

10 Kasım'ı tatile denk getiren MEB'e sendikalardan karşı hamle

Bu karar 10 Kasım engellemesi için mi? Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki yıldır 10-16 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nı ara tatile getirmekte ısrar ettiğini belirten Okulu, şunları kaydetti:

"Bu da yetmezmiş gibi genelgelerle ve WhatsApp mesajlarıyla yönetilen bir bakanlık görevini yürütüyor. Yayınladıkları 18 Ağustos 2025 tarihli genelgede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun ölüm yıl dönümünde anma etkinliklerini bir hafta öne çekiyor.

Bu da yetmezmiş gibi telefon mesajları ve sözlü talimatlarla Türk Bayrağı ve kurucu önderimiz Atatürk’ün posterinin yanına mevzuatta yeri olmayan sembol poster vb. asılması talimatı veriliyor. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerleri ve devlet geleneğimiz ile uyuşmayan karar, uygulamalardır.

Duyduk ki Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü okullarda 10 Kasım günü saat 09.05’te siren bile çalınmayacak, anma törenleri okullarda yapılmayacak şeklinde sözlü talimatını okul idarecilerine vermiştir. Siren çalınmaması yönünde talimatlar verilmiştir. Oysa Atatürk'ü anlatacağımız, Cumhuriyeti anlatacağımız, çocuklarımıza öğreteceğimiz yerler okullardır. Okullarda siren bile çalınmaması talimatını verme cesaretini nereden aldıklarını, bu cesareti de onlara kimin verdiğini merak ediyoruz. Bu konu üzerine ısrarla gitmeye devam edeceğiz. Eğitim-İş 10 Kasım'da Atatürk'ü unutmayacak ve çocuklarımıza anlatmaya devam edecektir."