10 Kasım'ı tatile denk getiren MEB'e sendikalardan karşı hamle
Eğitim-İş Sendikası, ara tatilin 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe denk gelmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada eğitimcilerin, cuma günü derslere Atatürk rozeti ile katılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu okullarda ara tatilin bu sene 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'na denk gelmesine tepkiler sürüyor.

Eğitim-İş Sendikası karara tepki gösterirken, eğitimcilerin 7 Kasım Cuma günü derslere Atatürk rozeti ile katılacağını duyurdu.

"O GÜN, “DERSİMİZ: ATATÜRK” DİYECEĞİZ"

Sendikanın "O gün, “Dersimiz: Atatürk” diyeceğiz" ifadeleri kullanılan açıklmasasında şunlar yer aldı:

  • "Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası’nı ara tatile denk getirmiş olsa da, bizler, Atatürk’ün aydınlık yarınları emanet ettiği eğitim emekçileri olarak, Büyük Önderimizi takvim dışına itmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini bir kez daha göstereceğiz."
  • "7 Kasım Cuma günü, ilk ders saatinde yakalarımızda Atatürk rozetlerimizle sınıflarda olacağız. O gün, “Dersimiz: Atatürk” diyeceğiz. Atatürk’ün bilime, özgürlüğe, laikliğe ve halk egemenliğine adanmış fikirlerini öğrencilerimize bir kez daha anlatacak, aydınlık Türkiye’nin ancak bu değerlere sahip çıkan nesillerle var olacağını vurgulayacağız."

