CHP’li Özçağdaş’tan MEB’e tepki: Atatürk’e ve CHP'ye hakaret eden okul müdürü hakkında soruşturma açıldı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Denizli’de Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Topal’ın sosyal medya paylaşımlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP ve seçmenlerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Özçağdaş, okul müdürünün paylaşımlarında “taklacı”, “ibibik”, “zübük”, “ahmak”, “zübükzade”, “laiklik Müslüman düşmanlığı anlamına mı geliyor ayyaş cahiller”, “heykelden başka iş gelmez elinden” gibi ifadeler kullandığını hatırlattı.

Devlet memurlarının 657 sayılı Kanun’un 7. maddesi gereği siyasi faaliyette bulunamayacağına dikkat çeken Özçağdaş, “Bir eğitim yöneticisinin bu tür ifadeler kullanması hem devletin tarafsızlığına gölge düşürmekte hem de eğitim camiasına olan güveni sarsmaktadır” dedi.

Özçağdaş, Bakan Tekin’den şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

Denizli Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Topal hakkında paylaşımları nedeniyle soruşturma açılmış mıdır?

Atatürk’e ve yurttaşlara hakaret eden bu kişi neden görevden alınmamıştır?

Davranışsal olarak sorunlu olduğu anlaşılan bu şahsın eğitimci olarak görevde tutulmasının gerekçesi nedir?