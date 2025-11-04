88 yaşındaki kadın 3 ayda okuma-yazma öğrendi

Doğanşehir'e bağlı Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Emine Genç, babasının kız çocuklarını okula göndermemesi nedeniyle küçük yaşta okuma-yazma öğrenme fırsatı bulamadı. İçindeki okuma aşkını hiç kaybetmeyen Genç, evlendikten sonra da bu hedefini gerçekleştirmek istese de imkan bulamadı. Yıllarca evindeki kitapları açıp sayfalarını karıştırarak anlamaya çalışan Emine Genç için dönüm noktası, bir gün eşinin kendisine "Adını bile yazamıyorsun" demesi oldu. Bu söz üzerine okuma-yazma öğrenmeye kesin karar veren Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.

ÜÇ AYLIK AZİM DOLU SÜREÇ VE BAŞARI SERTİFİKASI

Yetkililer, Emine Genç'in talebi üzerine onu yaşadığı mahalledeki Sürgü İlkokulu'na yönlendirdi. Sürgü Mahallesi'nde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer, Genç'e kendi evinde ders vermeye başladı. Emine Genç, gösterdiği büyük çaba ve azim sayesinde üç ay içerisinde okuma-yazma öğrenmeyi başardı. Bu süreçte adını ve soyadını yazabilir hale gelen Genç'in bu başarısı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi tarafından bir başarı sertifikası ile taçlandırıldı.

"KEŞKE KÜÇÜKKEN OKUYABİLSEYDİM"

Küçükken babası tarafından okula gönderilmediğini, beş erkek kardeşinin okula giderken kendisine bu imkanın tanınmadığını belirten Emine Genç, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Kitapları ve defterleri her gün okusam da okumasam da açıp açıp kapattım. Eşim bana bazen yardımcı oldu ama bazen de tersledi. Ben de direndim. Gücü kuvveti önce Allah'tan sonra öğretmenim Zeynep hanımdan aldım. Keşke küçükken okuyabilseydim. Eşim bir gün bana 'adını bile yazamıyorsun' deyince o gün karar verdim. Allah'ın izni ile öğrendim. Artık adımı yazıp telefonumu açıp arkadaşımı ve akrabalarımı arayabiliyorum. Herkes okuma yapmaya çalışsın. Okuma bilmeyenler ise öğrensin. Okumak ve yazmak hem güzel hem de zevkli bir şey. Yaşlılar çocuklara göre daha geç öğrenebilir. Yine de aynı şekilde durmadan çalışacağım."

"ONU KAMÇILAYAN EŞİNİN SÖZLERİ OLDU"

Emine Genç'in evine giderek ona özel ders veren Sürgü İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer, öğrencisinin azmine dikkat çekti. Atamer, "Emine teyzem ile aynı mahallede oturuyoruz. Onu kamçılayan en büyük temel sebep ise eşi Mustafa amcamızın 'adını bile okuyamıyorsun' demesidir. Süreç bizim için çok uzundu. Normalde bir haftada öğrenilen bir harfi biz 1 ila 2 ay arasında öğrendik. Birçok yol denedim. Emine teyzemizin kalem tutması zor oldu ama önce okumayı çözüp sonra da temel konularla birlikte adını ve soyadını yazmayı öğrendi. Teyzemizin adını soyadını yazması 3 ay gibi bir sürede gerçekleşti. Emine teyze ile buna başladığımızda mahalledeki diğer teyzelerimiz de bize okuma yazma öğrenmek istediklerini ifade ettiler. Yaşı çok daha genç ve içinde okuma yazma isteği olan çokça teyzemiz var. İnşallah hepsine yeteriz" diye konuştu.