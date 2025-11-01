Müfredata yeni ders geliyor!

2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, öğrenciler erken yaşta tüketici hakları ve bilinçli tüketim konularında eğitim alacak. Eğitim sistemi daha esnek hale getirilecek, uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilecek ve iklim ile sürdürülebilirlik temalı etkinlikler artırılacak.

ERKEN YAŞTA EKONOMİK FARKINDALIK

Yeni programa göre ilköğretim müfredatına “Bilinçli Tüketici” dersi eklenecek. Dersin amacı, çocuklara haklarını bilen, çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için farkındalık kazandırmak.

Seçmeli derslerde de tüketici hakları ve üretim-tüketim ilişkilerine yönelik içeriklere yer verilecek. Böylece öğrenciler, kaynak kullanımı, sürdürülebilir tüketim ve tasarruf bilinci gibi konularda bilgi sahibi olacak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Program kapsamında tüm çocukların ücretsiz ve kaliteli okul öncesi eğitime erişimi hedefleniyor.

Köy ve taşımalı eğitim merkezlerinde ana sınıfları açılacak.

“Evde okul öncesi eğitim modeli” devreye alınacak.

Hayırseverler ve özel sektör, yatırımlarını bu alana yönlendirmeye teşvik edilecek.

TİCARET VE TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

Üretici ve tüketici haklarının korunduğu kalite odaklı bir ticaret ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda:

Tüketiciyi koruma mevzuatı güncellenecek,

Hassas gruplara özel önlemler getirilecek,

Bilinçli tüketim kültürü yaygınlaştırılacak.

EĞİTİMDE KAPSAYICILIK VE EŞİTLİK

Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini destekleyen güvenli ortamlar oluşturulacak.

Okuldan kopma riski olan öğrenciler için erken müdahale mekanizmaları kurulacak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için altyapı ve personel sayısı artırılacak.

Kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler için özel etkinlik setleri hazırlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÖĞRENME

Milli Eğitim Bakanlığı, olağanüstü durumlara karşı dayanıklı bir eğitim sistemi kurmayı hedefliyor.

MEBİ adlı yapay zekâ destekli öğrenme platformunda kişiselleştirilmiş analizler yapılacak.

Dijital asistan sistemi geliştirilecek.

EBA içerikleri, videolar, simülasyonlar ve dijital kitaplarla zenginleştirilecek.

İKLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI ETKİNLİKLER

Yeni dönemde öğrenciler için iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük temalı resim, şiir, afiş ve kısa film yarışmaları düzenlenecek.

Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında tiyatro, münazara ve film yarışmaları yapılacak.

“Ulusal GençTek Zirvesi” ile öğretmen ve öğrencilerin bilişim odaklı yenilikçi projeleri tanıtılacak.

GELECEĞE UYUM SAĞLAYAN EĞİTİM MODELİ

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nın genel amacı, eğitim sistemini geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek.

Yeni sistemle öğrencilerin hem teknolojiyi etkin kullanan hem de sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.