Bu karar 10 Kasım engellemesi için mi? Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Tam da Atatürk'ü anma gününün tatil olması "Bu karar 10 Kasım engellemesi için mi?" sorusunu sordurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir ara vereceğini açıkladı. Bu ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla öğrenciler toplamda 9 güne okula gitmeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada 10-14 Kasım aralığında derslerin çevrim içi yapılacağı ifade edildi. Tekin açıklamasında, "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

10 KASIM ENGELLEMESİ İÇİN Mİ?

Milyonlarca öğrencinin Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk etkinlikler ile anacağı tarihler aralığında okullardaki eğitimin çevrim içi yapılma kararının alınması akıllara, "Bu karar 10 Kasım engellemesi için mi?" sorusunu getirdi.

OKULLARA "10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ETKİNLİKLERİ" YAZISI GÖNDERİLDİ

GEÇEN SENE DE AYNISI OLDU

Geçtiğimiz sene ara tatiller, okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulanmış aynı konu yine gündem olmuştu. Bakanlık bu konunun gündem olmasının ardından resmi bir açıklamada bulunarak "2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca "10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği"ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

