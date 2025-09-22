Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon: 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, biri otomatik 6 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 600 parça ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bir zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

