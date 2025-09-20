Gençler kararını verdi! İktidara yakın anket şirketi açıkladı: İşte en beğenilen lider

İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma, "Gençlerin en beğendiği Genel Başkanlar" anketini yayınladı. Anket sonuçlarına göre gençler, "Özgür Özel" dedi. Erdoğan ise büyük bir farkla ikinci sırada kaldı.

CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına yönelik operasyon ve tutuklamaların ardından açıklanan tüm anketlerde CHP birinci parti olarak çıkıyor.

Öyle ki iktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma şirketinin yayınladı anketlerde bile CHP'nin, AKP'ye ciddi oranlarda fark attığı görülüyor.

O ÜNVANI DA KAYBETTİ

Bir zamanlar, "Karizmatik lider" olarak gençleri etkilemeyi başaran AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan son anket sonuçlarına göre bu ünvanını da elinden kaptırdı.

ORC Araştırma, 12-14 Eylül tarihleri arasında yaptığı kamuoyu yoklamasında 26 ilden 17-16 yaş arası 960 gence "Gençlerin en beğendiği genel başkanlar kim?" sorusunu yöneltti.

EGNÇLERİN TERCİHİ ARTIK "ÖZEL"

Anket sonuçlarına göre gençlerin cevabı "Özgür Özel" oldu. Gençlerin Özgür Özel'i tercih etmesindeki en büyük faktörün, CHP'li belediye başkanlarının tutuklanması ve belediyelerine yönelik baskılara karşı geri adım atmaması ve iktidarın bu tutumu karşısında kararlı bir politika yürütmesi olarak yorumlandı.

yeni-proje-57.jpg

İŞTE ANKET SONUÇLARI

Anket sonuçları şöyle:

Özgür Özel: % 36

R. Tayyip Erdoğan: % 30.5

Devlet Bahçeli: % 14,7

Ümit Özdağ: % 12,5

Müsavat Dervişoğlu: % 10,5

Tuncer Bakırhan: % 9,8

Teoman Mutlu: % 9,6

Fatih Erbakan: % 8,4

Yavuz Ağıralioğlu: %7,2

Mahmut Arıkan: % 6,3

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

