Meyve toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Siirt’in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki Abdurrahman Dizman meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Dizman için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dizman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dizman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

