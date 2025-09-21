Sağlıklı yaşam ve temiz çevre için 7 buçuk kilometre pedal çevirdiler

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla İzmir'de de kentsel hareketlilik için farkındalığın artırılması amacıyla çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Bu yıl "Herkes İçin Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Haraketlilik Haftası'nda, geliri, konumu, cinsiyeti veya yetenekleri ne olursa olsun herkes için erişilebilir, uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım vurgusu öne çıktı.

7,5 KİLOMETRE BİSİKLET SÜRDÜLER

Etkinlikler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile kentte “Okula Pedallıyoruz” ve “İşe Bisikletle Gitme” gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

“Birlikte Pedallıyoruz” etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu.

Konak Atatürk Meydanı’nda toplanan yaklaşık 200 bisikletli, ısınma hareketlerinin ardından 7,5 kilometre boyunca bisiklet sürdü.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı’nı geçerek İnciraltı Kent Ormanı’na varan bisikletliler, burada DJ performansı eşliğinde keyifli zaman geçirdi.