'S' plaka ve 'T' plaka sahiplerine kritik çağrı: 30 gün içinde başvurun!

Yayınlanma:
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, altı aydan uzun süredir trafikten çekilen servis ve taksi plakası sahiplerine seslendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, altı aydan uzun süre trafikten çekilip, kullanım haklarını kaybetmiş servis ve taksi plaka sahiplerine çağrı yaptı.

Belediye, il sınırları içerisinde gerçekleşen faaliyetlerden servis “S” plaka ve ticari taksi “T” plakası arz/talebinin ölçülmesi ve mezkur plakalarla ilgili durum tespitlerinin yapılması amacıyla başvuru işlemlerinin kısa sürede tamamlanması gerektiği konusunda plaka sahiplerine uyarıda bulundu.

new-project-2025-09-21t144036-897.jpg

"BAŞVURU SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UKOME'nin 2025-224 sayılı kararıyla plaka sahiplerinin durumlarını tespit etmek, arz-talep dengesini ölçmek ve ilgili yönetmelik maddelerini değerlendirmek amacıyla bir başvuru süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren plaka sahiplerinin 30 gün içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'mıza başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere plaka sahipleri daire başkanlığımızdan ulaşabilecektir."

Kaynak:ANKA

