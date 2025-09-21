Kuru fasulye hasadı başladı: Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 800 dekar arazide üretimi yapılan kuru fasulyede eylül ayı itibariyle harman hasadına başlandı. Bardakçı Mahallesi başta olmak üzere Mahmutlar, Söğütçük, Çanakçı mahalleleri ile birlikte 18 mahallede kuru fasulye üretimi yapılıyor.

İlçede en çok kuru fasulye üretimi yılda 25 bin ton ile Bardakçı Mahallesi'nde yapılıyor. Tarladan traktör römorklarına konulan fasulye başakları mahallenin harmanına getirilerek güneşte kurutulmak üzere seriliyor.

3 ila 5 gün harmanda serili kalan fasulyeler, daha sonra geleneksel usul olan çomak ile çırpma, traktör ile ezme yapılırken, patoz makinesi ile başaklarından ayrılıyor. Tozundan ve küspesinden arındırılması için rüzgarda yelleme yapılırken, el eleği de ile eleme yapılarak temizleniyor. 1300 rakımda üretilen Demirci Fasulyesi kolay pişmesi ve lezzeti ile de Türkiye’de birçok il tarafından tercih ediliyor.

Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın ise şu ifadeleri kullandı:

"Rekolte düşüklüğümüz yok. Kuru fasulyemiz hiç sulanmadan çeşni türü ile üretiyoruz. Buradan Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz dikime haziran ayı ortasına kadar yapıyoruz. Fasulye çapası yapılıyor arada. Hasadımız eylül ayında başlıyor. Fasulyesini toplayan harmana getirip seriyor. Yaklaşık 1 hafta serilip kuruduktan sonra kimisi çomakla, kimisi traktörle üzerinden geçiyor.

İmkânı olanda patozdan geçiriyor. Kuru fasulyemiz şu an kilosu 120 ile 150 lira arasında satılıyor. Taze fasulyemiz ise kalitesine göre kilosu 80 lira ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Fasulyemiz, kısa sürede pişmesi ve çeşnisi nedeniyle çok tercih ediliyor. Mahallemizde 2 bin 500 dönüm arazide üretiliyor. Her geçen yılda üretim sahamız büyüyor."