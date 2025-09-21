Eskişehir'de 8 kilometrelik gece yürüyüşü!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa ve sağlıklı yaşam tutkunlarını, Kent Ormanı’nda düzenlenen gece yürüyüşünde bir araya getirdi.

GECE YÜRÜYÜŞÜNE YAKLAŞIK 100 KİŞİ KATILDI

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla EBB Gençlik Merkezleri ve ZODYAK Trekking ekibinin iş birliğiyle düzenlenen 8 kilometrelik gece yürüyüşüne yaklaşık 100 kişi katıldı.

Katılımcılar, serin ve sakin gece ortamında hem doğayla buluştu hem de hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Burdur Gölü'nde çöp toplama seferberliği!

"SAĞLIKLI YAŞAM VE ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Yürüyüş sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye destekleri için teşekkür eden vatandaşlar, “Oldukça kalabalık ve enerjik bir grup olduk. Bu anlamlı yürüyüşü bizlerle buluşturan Başkan'ımız Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ediyoruz. Böyle etkinlikler, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci için çok değerli” diye konuştu.