Eskişehir'de 8 kilometrelik gece yürüyüşü!

Eskişehir'de 8 kilometrelik gece yürüyüşü!
Yayınlanma:
Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 8 kilometrelik gece yürüyüşü, doğaseverleri bir araya getirdi. Kent Ormanı'nda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa ve sağlıklı yaşam tutkunlarını, Kent Ormanı’nda düzenlenen gece yürüyüşünde bir araya getirdi.

gece-yuruyusu.jpeg

GECE YÜRÜYÜŞÜNE YAKLAŞIK 100 KİŞİ KATILDI

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla EBB Gençlik Merkezleri ve ZODYAK Trekking ekibinin iş birliğiyle düzenlenen 8 kilometrelik gece yürüyüşüne yaklaşık 100 kişi katıldı.

Katılımcılar, serin ve sakin gece ortamında hem doğayla buluştu hem de hareket etmenin önemine dikkati çekti.

eskisehirde-avrupa-hareketlilik-haftasinda-gece-yuruyusu.jpeg

Burdur Gölü'nde çöp toplama seferberliği!Burdur Gölü'nde çöp toplama seferberliği!

"SAĞLIKLI YAŞAM VE ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Yürüyüş sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye destekleri için teşekkür eden vatandaşlar, “Oldukça kalabalık ve enerjik bir grup olduk. Bu anlamlı yürüyüşü bizlerle buluşturan Başkan'ımız Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ediyoruz. Böyle etkinlikler, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci için çok değerli” diye konuştu.

Kaynak:ANKA

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Sav'dan kurultay mesajı: Çıkacak sonuç mutlak butlan davasını da sonuçsuz bırakacaktır
CHP'li Sav'dan kurultay mesajı: Çıkacak sonuç mutlak butlan davasını da sonuçsuz bırakacaktır
CHP'li Hikmet Çetin'den sert eleştiri: Bizim eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor
CHP'li Hikmet Çetin'den sert eleştiri: Bizim eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor
İstanbul'da dehşet: Boğazı kesilmiş halde bulundu!
İstanbul'da dehşet: Boğazı kesilmiş halde bulundu!