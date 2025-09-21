Burdur Gölü'nde çöp toplama seferberliği!

Burdur Gölü'nde çöp toplama seferberliği!
Yayınlanma:
Dünya Temizlik Günü kapsamında Burdur Gölü’nde bir araya gelen gönüllüler, hem kuraklık hem de çevre kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla göl kıyısında çöp topladı.

Burdur Gölü Halk Plajı’nda bir araya gelen çevre gönüllüleri, gölün çekilen alanlarında cam şişe, izmarit ve plastiklerden oluşan çöpleri topladı. Etkinlik sonunda toplanan atıklar geri dönüşüm için çöp arabalarına yüklendi.

"KALABALIKLAŞMA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR"

Etkinlikte konuşan Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Burdur’umuzun en değerlilerinden bir tanesi olan Burdur Gölü’müzün kenarında Let's Do It Türkiye Derneği ve çevre gönüllüleriyle birlikte bir etkinlik yaptık. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki dünya çok kalabalıklaştı. Kalabalıklaşma çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Su kaynaklarımız da azalıyor. Atıklar çoğalıyor. Bunlarla mücadele etmek için bizde Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk. O müdürlük sayesinde bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimiz de çok başarılı oluyor, katılımcılarımız çoğalıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak:ANKA

