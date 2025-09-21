Burdur Gölü'nde çöp toplama seferberliği!

Burdur Gölü Halk Plajı’nda bir araya gelen çevre gönüllüleri, gölün çekilen alanlarında cam şişe, izmarit ve plastiklerden oluşan çöpleri topladı. Etkinlik sonunda toplanan atıklar geri dönüşüm için çöp arabalarına yüklendi.

Etkinlikte konuşan Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Burdur’umuzun en değerlilerinden bir tanesi olan Burdur Gölü’müzün kenarında Let's Do It Türkiye Derneği ve çevre gönüllüleriyle birlikte bir etkinlik yaptık. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki dünya çok kalabalıklaştı. Kalabalıklaşma çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Su kaynaklarımız da azalıyor. Atıklar çoğalıyor. Bunlarla mücadele etmek için bizde Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk. O müdürlük sayesinde bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimiz de çok başarılı oluyor, katılımcılarımız çoğalıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz."