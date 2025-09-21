1 saatte 1,5 ton çöp toplandı: Denizden çıkanlar 'pes' dedirtti

1 saatte 1,5 ton çöp toplandı: Denizden çıkanlar 'pes' dedirtti
Yayınlanma:
İzmir'in Urla ilçesinde, denizden ve karadan 1 saatte 1,5 ton atık toplandı. Gönüllülerin ve ekiplerin katıldığı temizlikte, denizden çıkanlar 'pes' dedirtti

Deniz gönüllüleri bu yıl da temiz denizler için harekete geçti. Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC) Günü çerçevesinde, DenizTemiz Derneği/TURMEPA öncülüğünde, Urla ilçesinde kıyı temizliği yapıldı.

p-toplama.jpg

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Kurtarma ekipleri, Urla Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Migros Urla ekibi, Koca Türk Koleji, Urla Kent Konseyi ve çok sayıda gönüllü katıldı. Urla İskele'den başlayan kıyı temizliği, denizden de İtfaiye ekipleri ile devam etti.

urla-temizlik.jpg​​​​​​​

ARABA LASTİĞİ BİLE ÇIKTI

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın da katıldığı etkinlik sonunda kıyıdan ve denizden bir saatte yaklaşık 1,5 ton atık toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, araba lastiği, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti.

1-saatte-15-ton-cop-toplandi.jpg

Toplanan atıklar belediye ekiplerine teslim edildi. Çevreye duyarlılığı artırmak için yapılan etkinlikte “Denizlerimiz bizler için çok önemli. Temizlemekten öte kirletmemek gerekir” mesajı verildi.

p.jpg

Kaynak:ANKA

