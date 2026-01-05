Son Dakika | Gülistan Doku'nun annesi canına kıymak istedi! Ablası fenalaştı

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbeti, aradan geçen 6 yıla rağmen karanlıkta kalmaya devam ediyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Doku, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusunun üzerinden tam 6 koca yıl geçti. Gülistan’ın ablası Aygül Doku’nun yıl dönümünde yaptığı açıklamalar ise yürekleri dağladı.

AİLENİN YENİ YIL DİLEĞİ YÜREK BURKTU: SADECE BİR MEZAR TAŞI...

Kardeşinin kaybedilişinin 6. yılına girdiğini hatırlatan Abla Aygül Doku, tükenen umutlarını şu sözlerle haykırdı:

“Gülistan’ın kaybedilişinin bugün tam 6’ncı yılı. Yeni yılın da üzerinden 5 gün geçti. 6 yıldır yeni yılda herkes huzur, sağlık, mutluluk diliyor. Çok üzülerek söylüyorum, biz artık Gülistan'ın bir avuç toprağını diliyoruz. Biz sadece Gülistan'ın, sabahları uyandıramaya kıyamadığımız kızımızın mezar taşını diliyoruz.”

Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek annesi Bedriye ve babası Halit Doku ile birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşen Abla Doku, “2026'nın bizim için, Gülistan için, ülkemiz için adalet yılı olmasını diliyoruz. 6 yıldır biz kar, kış, mevsimleri şaşırdık. Gülistan'dan bir umut diye bir adalet yolculuğuna çıktık. Çok zorlu bir yolculuk bu. Bu acıya ne dağ dayanıyor ne taş dayanıyor ne demir dayanıyor. Artık kızımız bulunsun da katilleri de geçtik. Kızımızın bir avuç toprağına hasret bırakıldık. 6 yıldır sanal medyada ve bu sokaklarda adalet aramak zorunda bırakıldık” ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı dönemde yapılan aramaların büyüklüğü, sonucun "sıfır" olmasını daha da şaibeli hale getiriyor. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde; AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, STK'lar, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik dev bir personel ordusu sahaya indi. 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait en ufak bir ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

ERKEK ARKADAŞI 2 YIL SONRA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmadaki en büyük tartışma konularından biri de şüpheliler üzerindeki tasarruflar oldu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Gülistan'ın kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Rusya doğumlu erkek arkadaşı Zeinal A., olaydan ancak yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Zeinal A. hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra yeni gelişme! "O kamu görevlisinin adını verdi"

Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında ise Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

KAMERA SKANDALLARI: BOZUK CİHAZLAR, DEĞİŞEN AÇILAR...

Dosyadaki "karanlık noktalar" ise ihmaller zincirini işaret ediyor:

Minibüs muamması: Gülistan Doku’nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Zeinal A. ile görüştüğü, daha sonra yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görüldü. Ancak Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği görüntülerde yoktu. Daha da vahimi, minibüse bindikten sonra nerede indiği de tespit edilemedi.

"Bozuk" kamera: Doku’nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın "bozuk" olduğu belirtildiği için inceleme yapılamadı.

Netleşmeyen görüntü: Viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi ancak görüntüler bir türlü netleştirilemedi.

Şüpheli evdeki kamera açısı: Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Zeinal A.’nın evine girerken KGYS kameralarınca görüntülendiği, ancak ertesi gün kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansıdı.

YENİ BAŞSAVCI DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ: 700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜ İNCELENİYOR

Umutların tükendiği noktada ise Tunceli Adliyesi'nde yeni bir dönem başladı. HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını tozlu raflardan indirdi. Soruşturmayı baştan ele alan Cansu’nun talimatıyla özel bir ekip kuruldu.

Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı bu görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından mercek altına alındı. Dosyadaki gizlilik kararının ise devam ettiği öğrenildi.

VİYADÜKTE ANNE İNTİHARA KALKIŞTI, ABLA FENALAŞTI

Savcılıkla yapılan görüşmenin ardından ailenin adresi, kızlarının uzun süre arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü oldu. Burada sinir krizi geçiren Anne Bedriye Doku, köprü üzerinde gözyaşlarına hakim olamayarak köprüden atlamak istedi. Anne Doku’ya çevredekiler güçlükle müdahale ederken, Doku’nun ablası Aygül de fenalaştı.

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Anne Doku'nun feryatları ise yürekleri parçaladı:

“Artık dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen bize yardım edin. Bizim çığlığımızı artık duyun. Aylarca kızımız bu suda dediler, biz işe gelir gibi her gün bu köprünün başına geldik. Kızım beni aradı, bana ayakkabı, yeğenlerine toka hediye almıştı. Diyarbakır’a gelecekti. Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar. Dağa taşa soruyorum, ‘Gülistan neredesin’ diye. Seni nereye gömdüler?”

Abla Aygül Doku ise yetkililere seslenerek, "Gülistan, valilik önünde yani Tunceli'nin en güvenli denilen noktasında kaybedildi. Bugün dosyada gelinen aşamada başsavcımız Ebru Cansu çok yoğun bir çalışma yapmaktadır. Kendisine aile olarak sonsuz teşekkür ederiz” diyerek yardım istedi.