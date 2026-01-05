Türklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıt

Türklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıt
Sosyal medyada Türklere hakaret eden yorumları beğendiği iddia edilen ve büyük tepki toplayan Bedri Usta'dan açıklama geldi.

Bedri Usta olarak tanınan Bedrettin Aydoğdu'nun Kalamış'taki şubesinde yemek yiyen bir müşterinin, ödediği 4 bin TL’lik hesabı paylaşmasının ardından sosyal medyada başlayan tartışma, Aydoğdu'nun yaptığı paylaşım ile daha da büyümüştü.

Aydoğdu, adisyonu paylaşarak, "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör” demiş, ardından yayınladığı videoda, "Boşuna k*çını mıçını yırtma. Girişte menü var, fiyatlara bak da otur" ifadeleri ise büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada Türkleri aşağılayan ve hakaret eden yorumları beğendiği de iddia edilen ve büyük tepki toplayan Bedri Usta'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Söz konusu iddiaları yalanlayan ve suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Bedri Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde, kamuoyunda kabul edilemez bir ifadeyi içeren bir yoruma tarafımdan beğeni yapıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atılmıştır.

Açıkça ifade ediyorum: Bu yoruma herhangi bir beğeni yapmadım ve bu tür bir söylemle hiçbir bağım yoktur. Ayrımcı ve aşağılayıcı her türlü dili kesin bir şekilde reddediyorum.

Beni tanıyanlar bilir; vatanını seven, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan ve bu şekilde yaşayan bir insanım. İşletmemde bugüne kadar, Türk Milli Takımı sporcuları dâhil olmak üzere toplumun her kesiminden insanı hiçbir ayrım gözetmeden, aynı özen ve saygıyla ağırladım. Bu süreçte sahte içerikler ve manipüle edilmiş paylaşımlar nedeniyle şahsım ve ailem kamuoyu nezdinde haksız şekilde hedef alınmıştır. Bu gelişmeler üzerine avukatlarım aracılığıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Önceki açıklamamda da belirttiğim gibi; hiçbir müşterime karşı saygısız bir dil kullanmadım. Sıfırdan gelen bir insan olarak her zaman müşterilerimle açık ve samimi iletişim kurdum. Söz konusu paylaşımı yalnızca şeffaf olmak ve tartışmaya açmak amacıyla yaptım. Buna rağmen incinen herkes için açık yüreklilikle özür diliyorum.

Ailem ve dostlarımın talebi üzerine bir süre sosyal medya paylaşımlarıma ara verme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Öte yandan, bu süreç sonunda doğabilecek herhangi bir tazminatın; Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Down sendromlu çocuklara yönelik kurumlara bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım.

Gündemi daha fazla meşgul etmemek adına bu açıklamayı yorumlara kapatıyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

