Ali Koç'tan Bedri Usta eleştirisi: Fiyatların neden pahalı olduğunu 3 yıl önce söylemiş

Bedri Usta Kebap’ın Kalamış’taki şubesinde yemek yiyen bir müşteri, fahiş hesap alındığı iddiası üzerine sosyal medyadan paylaşım yapmış, işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu'nun (Bedri Usta) yaptığı açıklama ile tartışma büyümüştü.

Aydoğdu, masaya giden adisyonu paylaşarak, "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör'' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde tepki topladı.

ALİ KOÇ YILLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Yaşanan olaylar üzerine Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve Bedri Usta arasında çekilen video sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Ali Koç, 22 Ocak 2023 tarihinde Kebapçı Bedri Usta’yı tesislerde misafir etmiş ve forma hediyesinde bulunmuştu.

İkili arasında gerçekleşen buluşma sonrası Aydoğdu, ''Oğlum güzel resim de çek başkanımla'' derken Ali Koç, ''Ne olduğun belli değil ki sakalından saçından'' yanıtını verdi.

Ali Koç formadaki yazıyı gösterip Aydoğdu’ya ''Ne yazıyor burada? Oku'' diye sordu.

Aydoğdu ise ''Okumam yazmam yok başkanım'' şeklinde cevap verdi.

''O YÜZDEN Mİ RAKAMLAR YÜKSEK SENİN LOKANTADA''

Bunun üzerine Ali Koç, ''Okuman yazman mı yok? Onun için mi rakamlar yüksek senin lokantada?'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise, ''Ali Koç fiyatların neden pahalı olduğunu 3 yıl önce söylemiş'' tarzında yorumlar yaptı.

Yeniden ortaya çıkan video, sosyal medyada gündem oldu.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Ticaret Bakanlığı, iddia sonrası harekete geçti ve işletmeye ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.