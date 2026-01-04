Bedri Usta'ya destek veren Masterchef yarışmacısına tepki yağdı

Kadıköy’de bir müşterinin ödediği 4 bin TL’lik hesabı sosyal medyada "Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" notuyla paylaşmasının ardından, işletmenin sahibi olan ünlü restorancı Bedri Usta, müşterisine verdiği sert yanıtlarla tepkilerin odağı haline gelmişti.

"BEN PAYLAŞAYIM DA ADAM GÖR"

Bedri Usta, adisyonu paylaşan müşterisini hedef alarak; "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" demiş, ardından yayınladığı videoda kullandığı, "Boşuna k*çını mıçını yırtma. Girişte menü var, fiyatlara bak da otur" ifadeleri ise sosyal medyada tepki çekmişti.

Gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım atan Bedri Usta, yayınladığı uzun bir metinle anlatmak istediğinin yanlış anlaşıldığını belirterek kırdığı herkesten özür diledi.

MASTERCHEF AYAZ’DAN DESTEK

Bedri Usta’nın özür dilediği paylaşıma sürpriz bir isim yorum yaptı. Masterchef yarışmasıyla geniş bir kitleye ulaşan ve bir kanatçı işleten Ayaz Geçer, Bedri Usta’nın paylaşımının altına, "Her zaman yanındayım baba, ne olursa olsun" yorumunu yaptı.

Bedri Usta'ya verdiği desteğin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Ayaz Geçer'e sosyal medyada tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fahiş fiyat iddiaları ve bir müşteriyle sosyal medyada girdiği tartışma üzerine Bedri Usta Kebap’ın sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: