Bedri Usta'ya destek veren Masterchef yarışmacısına tepki yağdı

Yayınlanma:
Bedri Usta’nın bir müşterisine sarf ettiği sözler tepki çekmeye devam ederken, Masterchef’le tanınan Ayaz Geçer’den destek paylaşımı geldi. Bedri Usta'ya "Her zaman yanındayım" diyen Geçer'e sosyal medyada tepki yağdı.

Kadıköy’de bir müşterinin ödediği 4 bin TL’lik hesabı sosyal medyada "Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" notuyla paylaşmasının ardından, işletmenin sahibi olan ünlü restorancı Bedri Usta, müşterisine verdiği sert yanıtlarla tepkilerin odağı haline gelmişti.

bedri-usta.webp

"BEN PAYLAŞAYIM DA ADAM GÖR"

Bedri Usta, adisyonu paylaşan müşterisini hedef alarak; "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" demiş, ardından yayınladığı videoda kullandığı, "Boşuna k*çını mıçını yırtma. Girişte menü var, fiyatlara bak da otur" ifadeleri ise sosyal medyada tepki çekmişti.

Gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım atan Bedri Usta, yayınladığı uzun bir metinle anlatmak istediğinin yanlış anlaşıldığını belirterek kırdığı herkesten özür diledi.

adisyon-001.webp

Ağzını bozan Bedri Usta şimdi de 'içtenlikle' özür dilediAğzını bozan Bedri Usta şimdi de 'içtenlikle' özür diledi

MASTERCHEF AYAZ’DAN DESTEK

Bedri Usta’nın özür dilediği paylaşıma sürpriz bir isim yorum yaptı. Masterchef yarışmasıyla geniş bir kitleye ulaşan ve bir kanatçı işleten Ayaz Geçer, Bedri Usta’nın paylaşımının altına, "Her zaman yanındayım baba, ne olursa olsun" yorumunu yaptı.

Bedri Usta'ya verdiği desteğin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Ayaz Geçer'e sosyal medyada tepki yağdı.

ayaz-yorum.png

Son dakika | Bedri Usta Kebap hakkında soruşturma başlatıldıSon dakika | Bedri Usta Kebap hakkında soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fahiş fiyat iddiaları ve bir müşteriyle sosyal medyada girdiği tartışma üzerine Bedri Usta Kebap’ın sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

