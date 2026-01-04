Son dakika | Bedri Usta Kebap hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika | Bedri Usta Kebap hakkında soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fahiş fiyat iddiaları ve bir müşteriyle sosyal medyada girdiği tartışma üzerine Bedri Usta Kebap’ın sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

