Antalya'da korkunç olay: Ölen babasıyla 3 gün aynı evde yaşamış!

Yayınlanma:
Antalya’nın Kepez ilçesinde Levent Barış Erturhan (55), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülen babası Bilal Erturhan’ın (85) cansız bedeniyle 3 gün boyunca aynı evde kaldı.

Olay, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Oğlu Levent Barış Erturhan ile birlikte yaşayan Bilal Erturhan, 18 Eylül'de iddiaya göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

len-babasi-1.jpg

Ne yapacağını bilemeyen Levent Barış Erturhan, hafta sonu gelecek ablasını bekledi. Erturhan'ın eve bugün gelen ablası, babasını kanepede oturur vaziyette hareketsiz bulup, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Isparta’da dehşete düşüren olay! 4 çocuğu evdeyken eski eşini boğarak katlettiIsparta’da dehşete düşüren olay! 4 çocuğu evdeyken eski eşini boğarak katletti

len-babasi-4.jpg

Sağlık ekibi, Bilal Erturhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Bilal Erturhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

len-babasi-3.jpg

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ!

Polise babasının ölümü sonrası ne yapacağını bilemediğini aktaran Levent Barış Erturhan, şok geçirdiğini, bu nedenle hafta sonu Antalya’ya gelecek ablasını beklediğini söyledi.

Levent Barış Erturhan'ın, babasının cansız bedeni götürüldükten sonra evin önünde dua ettiği görüldü.

len-babasi-2.jpg

Kaynak:DHA

