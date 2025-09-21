Çin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildi

Çin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildi
Yayınlanma:
Çin’in güney tarafındaki Guangdong eyaletinde bulunan Ciangmın şehrinde 1714 kişide Cijungunya ateşi vakası belirlendi. Yetkililer 3’üncü seviye “halk sağlığı acil durumu” ilan etti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 1714 Chikungunya ateşi vakası belirlendiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Ciangmın şehri sağlık otoriteleri, salgın nedeniyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

CAN KAYBI YOK

Şehirde 19 Eylül'e dek 1714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi.

600 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Salgın alarmı! Yüz binlercesi meleye meleye can verdi...Salgın alarmı! Yüz binlercesi meleye meleye can verdi...

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana gelmiş, vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

