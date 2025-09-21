Hırsızların rahat tavırları ‘pes’ dedirtti: Kamera görüntülerini izleyenler şoke oldu!

Yayınlanma:
Evine defalarca hırsız girmesi üzerine kamera taktıran genç kız, hırsızların eve giriş anını kaydedip komşularıyla birlikte harekete geçerek onları yakalattı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolar gündeme oturmaya devam ediyor. Bu videolardan birisi ise hırsızlık olayına ait oldu.

Evine defalarca hırsız girdiği için kamera taktıran genç kız, hırsızların giriş anını yakalayarak komşularıyla beraber operasyon gerçekleştirdi.

113.jpg

Sosyal medya kullanıcısı videoda olayı şöyle anlattı:

Bu hırsızlar kapıma gelir gelmez zaten bildirim geliyor benim telefonuma kameradan dolayı. Daha önce de evime iki defa hırsız geldiği için her bildirime bakmak zorunda kalıyorum.

Gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde geziyorlar kamerayı görseler bile. Görür görmez komşularımı aradım, haber verdim. Aşağı katı tuttular, giriş katı tuttular, otoparkı tuttular, her yeri tuttular. Polise haber verdim. Onlar gelene kadar korudular.

Sonrasında işte bu videoda da görüyorsunuz nasıl giriyorlar. Çok kolay bir şekilde çelik kapıyı açabiliyorlar. Nasıl bir kartları varsa anlamadım.

Hırsızlar fark edildiklerini anlayınca hemen aşağı iniyorlar kaçmak için. Tabii orada birisi kapıyı tutunca hemen bas bas bağırıyorlar, taciz ediyorlar bizi "imdat" diye.

Yan apartmanlardan polisi arayanlar oluyor, bir şey oluyor falan diye. Bunlar biraz cıngar çıkarıyorlar yani. Sonrasında polisler geliyor, yakapaça alıyorlar. Tabii bu hırsızların isimlerini de biliyorlar yani çok kez yaptıkları için. Komşularım şikayette bulunmaya gidiyorlar kendi kapılarını da zorladıkları üzerine.

Biz de gittik ama bir şey değişmedi. Sonuçta dışarıdalar.

Kamera görüntülerini teslim etmelerine rağmen şahısların hala serbest olduğunu söyledi.

112.jpg

"BU KADAR DELİL VARKEN, İLLA EVİ SOYACAKLAR MI?"

Bir kullanıcı, videoya "Yuh artık. Bu kadar delil varken, illa evi soyacaklar mı? Böyle kanunun içine tüküreyim" şeklinde bir yorum eklerken, bir diğer kullanıcı da "Kahraman mahkemelerin bir halta yaramadığını göstermiş" diye belirtti.

113.jpg

114.jpg

115.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

