18 ilde siber suç operasyonu: 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 gün içinde 18 il merkezli gerçekleştirilen siber suç operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya, 170 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 55’inin tutuklandığını, 34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise adli işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 şirket, 7 konut ve 10 araca el konulduğu, bu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 341 milyon lira olduğu açıklandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırmak, kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı temalarıyla vatandaşları dolandırmak, yasa dışı bahis ve kumar oynatmak, yasa dışı para nakline aracılık etmek, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde etmek gibi yöntemlerle suç işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli yürütülen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıkların soruşturma başlattığı kaydedildi.